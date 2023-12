ITRI – I Carabinieri di Itri hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della detenzione domiciliare emessa nei confronti di un uomo di 46 anni per l’espiazione di una pena definitiva di anni 2 e mesi 8 di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze di sostanze stupefacenti, sottoponendolo in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione.