Violenza all’Intermodale di Latina Scalo, Dragos condannato a 9 anni e 4 mesi

LATINA – Si è svolto oggi il processo con rito abbreviato per Dragos Daniel Marcu, il 30enne di origini romene arrestato il 7 maggio scorso per la violenza sessuale compiuta ai danni di una 16enne nel sito dell’Intermodale di Latina Scalo. Il 30enne è comparso questa mattina davanti al Gup Giuseppe Cario per rispondere di violenza sessuale aggravata e sequestro di persona. Il processo, proprio su richiesta della difesa, si è svolto con rito abbreviato: il pubblico ministero Valerio De Luca al termine della requisitoria ha chiesto una condanna a 8 anni di reclusione, la difesa l’assoluzione o una condanna meno afflittiva. A conclusione della camera di consiglio il giudice ha condannato Dragos ad una pena maggiore rispetto a quella richiesta dall’accusa: 9 anni e quattro mesi di carcere.

Secondo la ricostruzione la ragazza è stata portata via con la forza da Dragos che aveva prima picchiato il compagno di lei lasciandolo tramortito a terra. L’aggressore ha abusato di lei e l’ha poi lasciata nelle campagne tra Cisterna a Sermoneta dove vagava in uno stato di disperazione. A dare l’allarme è stato il ragazzo che si trovava con lei, insieme si erano appartati mercoledì sera in un’area poco fuori Latina Scalo, poi l’incubo. E’ stato lui a raccontare ad una pattuglia delle Volanti e agli investigatori della squadra mobile intervenuti dopo l’allarme dell’aggressione improvvisa: un uomo piombato accanto all’auto lo avrebbe picchiato con violenza per poi portare via la ragazzina terrorizzata. L’aggressore è stato rintracciato dopo pochi giorni in un altro sito abbandonato, quello della ex Mistral a Sermoneta.