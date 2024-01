12 eventi di cultura diffusa a Latina nel 2024, è Culturart

LATINA – Si è svolta ieri mattina nella sala De Pasquale del Comune di Latina la conferenza stampa indetta dal Comune per dare il via al progetto “Culturart” che vedrà svolgersi 12 eventi di cultura diffusa lungo tutto il corso del 2024.

Il progetto è stato presentato dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Tesone che ha dichiarato: “Come assessore comunale alla Pubblica istruzione, esprimo la mia gratitudine all’associazione Assipromos e in particolare ad Antonella Perazzetta per l’anno di attività culturali pensato e programmato nella nostra città con la rassegna CulturArte, l’arte di fare cultura”. L’Assessore continua dicendo: “Questa iniziativa ha trovato subito l’adesione dell’amministrazione comunale, concedendo il patrocinio del calendario di eventi, insieme alla provincia di Latina, alla Regione e ad altre associazioni. Il fermento attorno alle attività culturali, emerso di recente, ci dà ragione nell’aver voluto candidare la nostra città a Capitale italiana della cultura 2026. Un percorso che ci vede oggi tra le dieci città finaliste”.

La Presidente dell’Assipromos, Maria Mamome in una nota, ha illustrato gli obiettivi principali della rassegna dichiarando che: “Il percorso “CulturArte” vuole contribuire, in un momento storico, come quello in cui stiamo vivendo, bombardato da solitudine e bruttezza, a cercare di riportare l’uomo verso il “bello”, da considerarsi nel suo significato filosofico e, precisamente, come ritrovata capacità di essere e vivere nel proprio equilibrio interiore, alla ricerca della propria armonia, che appartiene al cammino personale di ognuno di noi”.

Sono successivamente stati illustrati nei dettagli i primi dei 4 eventi mensili in programma da gennaio ad aprile.

Sabrina Vanini, poetessa ed autrice del libro “Gocce di Natura, Sospiri di poesie”, ha presentato l’esposizione di poesie e fotografie in simbiosi che si svolgerà dal 20 al 27 gennaio presso il Museo della Terra Pontina in Piazza del Quadrato. Sarà possibile ammirare le 23 poesie e 16 fotografie esposte in un percorso poliartistico e immersivo tra immagini e lettura guidato dall’autrice stessa.

Il Prof. Gianfranco Borrelli, direttore del Conservatorio “Vittorino Respighi” di Latina, ha presentato il concerto di musica da camera con gli allievi delle classi dei docenti Alvaro Lopes Ferreira e Laura Manzini che si svolgerà il 21 febbraio alle ore 18 presso l’Auditorium del Conservatorio. Il concerto ideato per la rassegna , è stato inserito nel ricco calendario 2024 del Conservatorio che vedrà lo svolgimento di ben 42 concerti.

L’ideatrice del progetto, Dott.sa Antonella Perazzetta, ha illustrato l’incontro dibattito che si terrà presso l’Auditorium della Sapienza a Latina l’8 marzo alle ore 10 centrato sulla disparità di genere nell’ambito dello studio e del lavoro. Interverranno donne che ricoprono importanti ruoli professionali tradizionalmente riservati quasi esclusivamente a rappresentanti del mondo maschile.

L’evento del 20 aprile è stato presentato dal direttore artistico della rassegna, M° Antonio De Asmundis. Nella Parrocchia dell’Immacolata Concezione a Latina alle ore 19,30 saranno presenti il coro di Pontinia “Teen…Canto” diretto da M° Roberta Cappuccilli con da giovani coristi di età compresa tra i 14 e i 35. Il M° Carlo Marchionne dirigerà il coro “InCantu” mentre i cori “I ragazzi di Via Ezio” e la “Corale Polifonica

Immacolata” saranno entrambi diretti dal M° Antonio De Asmundis. Il repertorio si basa su canti polifonici con un repertorio che spazierà dal liturgico alla musica leggera.

La Dott.sa Perazzetta ha poi precisato che al termine di ogni evento è prevista una parte esperienziale che coinvolgerà tutti i presenti al fine di rendere attiva la partecipazione e far vivere emozioni che avvicinino ciascun partecipante al “bello e al positivo”.

Per informazioni e prenotazioni: Dr.ssa Antonella Perazzetta, Assipromos Latina culturarte@assipromos.it

#CulturArte #arteecultura #assipromos #CulturArteLatina