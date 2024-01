A Spasso tra Gusto e Tradizioni a Monte San Biagio, giovedì arriva Donpasta

MONTE SAN BIAGIO – A Spasso tra Gusto e Tradizioni è la manifestazione che sta animando le festività natalizie di Monte San Biagio, riunendo in un programma unico una serie di concerti, incontri, mostre e Passeggiate Poetiche, eventi tutti gratuiti e ad ingresso libero. L’approccio è multidisciplinare, attraverso l’uso di diversi linguaggi per esprimere il grande patrimonio culturale del territorio, le sue tradizioni più autentiche e le eccellenze delle produzioni locali per promuovere un rinnovato senso di Comunità, ampio, partecipato e condiviso.

Giovedì 4 gennaio 2024, ore 16:00

Incontro pubblico: “Il cibo come sistema di valori culturali, sociali e ambientali” con proiezione del documentario “I Villani” di Daniele De Michele, a seguire incontro con l’autore e regista – Biblioteca Comunale – Via Roma 2.

La cucina popolare italiana, amata ed imitata in tutto il mondo, è minacciata dal progredire di un modello gastronomico e culturale uguale in tutto il mondo, e per ora è tenuta in vita solo da chi, nel nostro Paese, vive e lavora personalmente a contatto con la terra e gli animali. Questo film-documentario ne racconta le vite, i sacrifici, le soddisfazioni e le speranze.

Dalle ore 20.00, Donpasta food sound system, spettacolo di cucina, musica dal vivo, teatro e video, progetto multimediale in cui si mescolano cucina salentina, musica, racconto popolare e immagini, per uno spettacolo a 360 gradi tra il teatro contemporaneo, le favole di un vecchio cantastorie e le disavventure di un cuoco maldestro. Corso V. Emanuele (nei pressi del Bar Centrale)

Sabato 6 gennaio 2024, ore 14:30

Arriva la Befana

Special Guest il Maestro Moreno Notarberardino

Piazza Padre Biagio – Vallemarina

Domenica 7 gennaio, ore 10:00

Passeggiata Poetica alla Sughereta di San Vito con la performance partecipativa di narrazione “L’Altro Passo” a cura del collettivo noMade

prenotazione obbligatoria al 329.8424810

Dopo il tutto esaurito dello scorso 26 novembre, torna a grande richiesta, ma con un itinerario diverso, la performance narrativa che in un cammino lento, in silenzio, guidati da Lea Walter del collettivo noMade, accompagna i partecipanti in una delle aree naturalistiche più affascinanti del Parco dei Monti Ausoni, raccontando con rara sensibilità il rapporto talvolta complesso tra Uomini e Animali nel precario equilibrio dell’ambiente naturale.

Domenica 7 gennaio 2024, ore 15:00

Festa di chiusura

A Spasso tra Gusto e Tradizioni

Animazione per bambini

Energy Park – Via Carro