Giornata della Memoria al San Benedetto di Latina

LATINA – Nell’aula magna dell’IIS San Benedetto di Latina, si è svolta oggi la Conferenza intitolata “Giornata della Memoria: esperimenti su cavie umane nei campi di stermino nazisti”. L’evento, concordato con il Dirigente Ugo Vitti, è stato fortemente voluto dai rappresentanti di Istituto, Chiara Meloni e Nicolò Carosi. Proprio loro hanno indicato il tema da affrontare e curato l’organizzazione, coordinati dalla professoressa Lodovica De Cinti.

Prezioso l’intervento del professor Gian Carlo Mancini, docente di Medicina bioetica presso l’Università di Tor Vergata di Roma e di Fiammetta Mancini, figlia del professore e attrice. Dopo i saluti della prof Lodovica De Cinti, che la sottolineato il valore della Memoria non come un astratto ripercorre un tragico passato, ma come base valoriale sulla quale costruire il presente, la parola è passata al prof Mancini.

Dopo un excursus storico sui Totalitarismi del Novecento e sulla Belle Epoque, come epoca di progresso scientifico e medico, il prof Mancini ha guidato i ragazzi in un’analisi dettagliata degli esperimenti condotti sui deportati, soffermandosi non solo su ebrei, ma anche sugli zingari, omosessuali e malati mentali. Si è parlato di eugenetica e di legislazioni eugenetiche e della posizione, spesso contrastante, di alcuni personaggi della Chiesa sul tema.

I ragazzi hanno molto apprezzato l’interpretazione di Fiammetta Mancini che ha rapito la loro attenzione ripercorrendo pagine tratte da Primo Levi e testimonianze di sopravvissuti ad Auschwitz.

Gli studenti hanno seguito con molta attenzione le parole del professore, capendo anche quanto ingiusta possa essere qualunque forma di pregiudizio, da combattere sempre a partire dalla propria quotidianità.