Incidente a Borgo Sabotino, tre feriti

LATINA – Incidente ieri sera in strada Sabotino, all’altezza dell’incrocio con via Nascosa tra una Mercedes e un’Audi. Per circostanze ancora in fase di accertamento, le due auto sono entrate in collisione tra loro e dopo l’impatto una è finita a bordo carreggiata, mentre l’altra è volata fuori strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuco e le Forze dell’ordine che dovranno stabilire le cause dell’incidente. L’intervento dei Vigili del fuoco si è reso necessario per estrarre un ferito dalla lamiere, immediatamente trasportato al Goretti di Latina dai sanitari del 118. Anche altre due persone sono rimaste ferite.