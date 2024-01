L’europarlamentare Nicola Procaccini presenta la sua ricandidatura al Parlamento Europeo

LATINA – L’europarlamentare di Terracina Nicola Procaccini presenta ufficialmente la sua ricandidatura al Parlamento Europeo. Lo farà a Latina nel corso dell’appuntamento dal titolo “Ora o mai più. Cambiamo l’Europa” promosso dalla Federazione provinciale di Fratelli d’Italia di Latina, e in programma giovedì 1° febbraio, alle ore 17.30, al Circolo Cittadino in piazza del Popolo.

Procaccini, che attualmente è co-presidente del gruppo dei Conservatori e Riformisti al Parlamento europeo, darà il punto sul suo impegno al servizio del territorio e della nazione, accompagnato dai vertici del partito, il coordinatore provinciale Fratelli d’Italia Sen. Nicola Calandrini, l’onorevole Paolo Trancassini, coordinatore di Fratelli d’Italia nel Lazio e l’assessora regionale Elena Palazzo, e i consiglieri regionali pontini Enrico Tiero e Vittorio Sambucci.

“Parte da Latina questa cruciale campagna elettorale che vedrà la nostra comunità lavorare all’unisono nel sostegno a Nicola Procaccini – il commento del coordinatore provinciale Senatore Nicola Calandrini – Abbiamo davvero tutte le carte in regola per portare anche in Europa la nostra idea di politica concreta e al servizio dei bisogni dei cittadini”.