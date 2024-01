Malore alla guida per il sindaco di Itri, ricoverato in terapia intensiva

ITRI – Malore alla guida per il sindaco di Itri Giovanni Agresti che ora è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale dono svizzero di Formia. L’incidente stradale è avvenuto ieri mattina in via Cescole, le strada che da via Civita farnese porta sull’Appia. Alla guida della sua Bmw il primo cittadino, da poco rientrato a Itri da un viaggio negli Stati Uniti, si stava dirigendo verso il municipio, quando per un improvviso malore ha perso il controllo della sua auto investendo altre tre auto parcheggiate. Agresti non ha riportato ferite ma una volta arrivati i soccorsi si è reso necessario il trasporto in ospedale in ambulanza per accertamenti clinici. Le funzioni temporanee di sindaco saranno affidate all’attuale vice Giuseppe De Santis.