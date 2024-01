Omicidio Alexandru Ivan, terzo arresto ad Aprilia

APRILIA – E’ stato fermato ad Aprilia il terzo uomo autore, secondo le indagini, dell’omicidio di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso con un colpo di pistola nel parcheggio della fermata della metro C Monte Compatri a Pantano a Roma nella notte fra il 12 il 13 gennaio. Il 30enne è il fratello di Petriv, arrestato a Trieste dove si era rifugiato a casa di una zia, lui invece aveva deciso di rimanere in zona contando sull’aiuto di amici e parenti. L’operazione è scattata nel pomeriggio di ieri e ha visto impegnati i militari del Nucleo Investigativo del Gruppo e della Compagnia di Frascati che hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Velletri nei confronti del 30enne. Importanti risultati ottenuti dai militari in questi primi 10 giorni ma che comunque non fermano le indagini che vanno avanti senza sosta per chiudere il cerchio sui responsabili e fare piena luce su quanto accaduto quella notte in cui il 14enne venne ucciso a sangue freddo a colpi di pistola. Ieri pomeriggio a Valmontone, presso lo stadio comunale, si è tenuto il funerale del giovane, il cui feretro sarà trasferito in Romania.