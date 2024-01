Saldi, al via nel Lazio dal 5 gennaio

LAZIO – Partiranno il 5 gennaio i saldi invernali nel Lazio e dureranno sei settimane, fino a giovedì 15 febbraio. E’ stata la conferenza delle Regioni a stabilire che la data di inizio sia la stessa in tutta Italia.

Confcommercio nel consueto decalogo ricorda che “qualunque tipo di prodotto in saldo deve essere proposto con il medesimo prezzo in vigore negli ultimi 30 giorni e che alle singole regioni è affidata la possibilità di definire le seguenti condizioni: modalità di svolgimento dei saldi; pubblicità per una corretta informazione dei consumatori; periodo e durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione”.

Anche la Federazione Moda Italia-Confcommercio ha stilato una sorta di vademecum da tenere a mente per acquisiti sicuri.

La possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, tranne se il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Chi acquista è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto; Per la prova dei capi non c’è obbligo, decide il negoziante; Sui pagamenti le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti senza contanti; I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo; obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.