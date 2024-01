Scompare da casa a Fondi, trovato a Roma in stato confusionale

FONDI – Ore di apprensione a Fondi per la scomparsa di un uomo di 38 anni, solo parzialmente in grado di badare a se stesso. A denunciare la scomparsa è stata la sorella quando si è resa conto che il fratello non aveva fatto rientro a casa in serata ed era privo di soldi e documenti. La Polizia, vista la particolare vulnerabilità dell’uomo, ha dato inizio alle ricerche sul territorio diramando una nota completa della descrizione del 38enne che era uscito di casa a piedi.

Le ricerche sul territorio non hanno dato riscontro e quindi i poliziotti hanno allertarto i presidi in prossimità degli scali ferroviari, non potendo escludere un allontanamento dal territorio con i mezzi pubblici.

Nella notte l’uomo è stato rintracciato da personale della Stazione Carabinieri di Macao a Roma, mentre si aggirava in stato confusionale e senza riuscire a fornire spiegazioni sul perché si trovasse in quel luogo. L’immediatezza delle ricerche e la sinergia tra le forze di polizia coinvolte, hanno permesso di trovare l’uomo che è stato affidato ai familiari e ha fatto rientro al proprio domicilio.