Terracina, nuovo sopralluogo in via Ponte Rosso

TERRACINA – Nuovo sopralluogo nel tratto di via Ponte Rosso fino all’intersezione con via Pantanelle dove nella giornata di domenica si è verificato un cedimento dell’argine del canale Pio VI, a Terracina. Sul posto insieme ai tecnici, il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti, l’Assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice e l’Assessore all’Ambiente Vincenzo Girolamo. Un cedimento che si è verificato su un’opera di contenimento datata, con gli argini che sono stati erosi naturalmente.

«Stiamo verificando se il danno è circoscritto o dobbiamo temere un ampliamento, e se è possibile riattivare il transito in regime di sicurezza del tratto di strada interessato. Questo prima ancora dei lavori di ripristino che presuppongono calcolo, progettazione e finanziamento. Per questo ci siamo già mossi con gli enti sovraordinati per ottenere una concreta collaborazione per risolvere il problema in tempi coerenti con lo spirito dell’Amministrazione in carica», ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici e Vice Sindaco Claudio De Felice.

«Siamo perfettamente consapevoli dei disagi e della preoccupazione, per questo ci siamo mossi immediatamente per trovare intanto una soluzione nell’immediato, in piena sicurezza, e al tempo stesso lavorare per il ripristino definitivo. Abbiamo subito aperto con la Regione un canale di comunicazione diretta, e abbiamo ricevuto la piena disponibilità», ha dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.