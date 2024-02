Bulli a scuola, ancora un grave caso in una media di Latina

LATINA – Ancora un caso di violenza in una scuola, questa volta in una media. La polizia di Latina sta indagando su un caso avvenuto in un istituto del capoluogo, preso di mira da una banda di bulli, un ragazzino di una scuola media è stato insultato, sbeffeggiato perché sovrappeso e infine picchiato davanti ai compagni che riprendevano con il cellulare. A riportalo questa mattina è il quotidiano Il Messaggero. Sono almeno tre le aggressioni avvenute nelle ultime settimane davanti all’ingresso dell’istituto: i bulli hanno agito sia singolarmente che in gruppo colpendo il compagno con calci e pugni dopo averlo riempito di insulti, in particolare per la sua corporatura robusta. I video delle violenze sono poi finiti sui social. Le famiglie dei bulli e della vittima sono state già convocate dalla dirigente scolastica, ma del caso si sta occupando anche la Garante dell’infanzia e adolescenza Monica Sansoni che ha subito inviato un’informativa alla Questura. Le forze dell’ordine stanno già monitorandola scuola perché questo episodio sarebbe solo l’ultimo di una serie.