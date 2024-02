Chioschi al Lido di Latina, gli Zof negano le accuse

LATINA – Hanno negato le accuse e si sono riservati, in qualche caso, di depositare documentazione per supportare la loro estraneità ai fatti, i componenti della famiglia Zof che sono stati ascoltati ieri durante l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma Roberto Saulino dopo essere finiti nell’indagine della Squadra Mobile per la mancata aggiudicazione per primo chiosco sul Lungomare di Latina, coordinata dalla Dda di Roma. Il gip ha ascoltato ieri Maurizio, Alessandro e Fabio Zof, oltre a Corrado Giuliani e Franco De Stefano. I primi tre sono chiamati a rispondere di associazione a delinquere con modalità mafiose e turbata libertà degli incanti mentre gli altri devono rispondere rispettivamente di tentata estorsione e di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Maurizio Zof, pur non rispondendo alle domande del magistrato, ha voluto rilasciare spontanee dichiarazioni negando tutti i comportamenti che gli vengono addebitati. Presto, ha annunciato la difesa, verranno depositati dei documenti per poi avanzare un’istanza affinché lo storico titolare del primo chiosco, che è stato posto agli arresti domiciliari, venga riascoltato. Anche il figlio Fabio si è avvalso della facoltà di non rispondere ma si è dichiarato estraneo alle contestazioni della Dda. Il fratello Alessandro, in carcere per altre ragioni e destinatario di una misura cautelare ai domiciliari, ha risposto al Gip in particolare sulla accusa di turbata libertà degli incanti per avere intimorito e minacciato anche attraverso il suo profilo social gli aggiudicatari dell’area del primo chiosco.