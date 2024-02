Formia, controlli straordinari della Polizia nel week end

FORMIA – Nuovo imponente servizio straordinario di controllo del territorio nello scorso fine settimana a Formia da parte della Polizia. Continua quindi incessante l’attività di prevenzione e controllo, con particolare attenzione alle zone “calde” della città. In particolare, gli equipaggi del Commissariato di Formia, la Squadra Amministrativa dello stesso Commissariato con il rinforzo di 2 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine provenienti dalla capitale, hanno perlustrato il territorio interessato con posti di controllo soprattutto nella zona del quartiere Torre di Mola e nei pressi del Centro Commerciale “Panorama”.

All’esito dei controlli, sono stati effettuati 6 posti di controllo, sono state controllate 223 persone e 78 veicoli. È stato utilizzato anche il sistema Mercurio per la lettura automatica delle targhe, con il quale sono statti controllati i veicoli in transito. Inoltre sono state sottoposte a controllo due sale scommesse senza riscontrare irregolarità amministrative; all’interno di tali attività ricreative venivano controllati 10 avventori di cui 5 con precedenti di polizia ed un cittadino straniero condotto in ufficio per regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale.