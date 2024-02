Il Latina calcio batte il blasonato Catania al Francioni

LATINA – Il Latina Calcio vince al Francioni contro Catania, era da inizio campionato che i nerazzurri non vincevano due partite di seguito, come accaduto invece nelle ultime due partite contro Brindisi e Catania. E’ stato il gol di Riccardi a regalare la vittoria ai ragazzi di mister Fontana. In finale esultanza di Edoardo Vona sotto la Curva che ha salutato così il papà Maurizio, morto la scorsa settimana propria poche ore prima del suo esordio in campo.

Nel fine gara Maretta in campo e mister Fontana viene espulso.

Le dichiarazioni di Mister Fontana nel dopo gara

Latina Calcio 1932 1 – 0 Catania

Latina Calcio 1932 (3-4-3): Guadagno, Ercolano, Vona E., Mazzocco (81’ Capanni), Riccardi, Fella, De Santis, D’Orazio (81’ Crecco), Del Sole (65’ Perseu), Fabrizi (26’ Fella), Rocchi, Paganini. A disposizione: Fasolino, Vona M., Perseu, Marino, Sorrentino, Rozzi, Polletta, Cortinovis, Scravaglieri, Di Renzo, De Maio. Allenatore: Fontana.

Catania (4-2-3-1): Albertoni, Curado, Rapisarda (14’ Boauh), Tello Munoz (79’ Monaco), Costantino, Kontek, Welbeck Maseko, Celli, Castellini (65’ Chiricò), Cicerelli (65’ Di Carmine), Marsura (65’ Chiarella). A disposizione: Furlan, Donato, Haveri, Ndoj, Quaini. Allenatore: Lucarelli.

Arbitro dell’incontro: Valerio Pezzopane L’Aquila.

Assistenti: Simone Asciamprener Rainieri di Milano e Pierpaolo Carelli L’Aquila.

Quarto Ufficiale: Simone Palmieri di Avellino.

Marcatori: 52’ Riccardi (L)

Ammoniti: 8’ Castellini (C), 57’ Welbeck (C), 90’ + 1’ Monaco (C), 90’ + 2’ Rocchi (L)

Recuperi: 3’ pt. 4’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 5 Catania 6

Note: Spettatori totali 1568 compresi 451 abbonati e 168 ospiti.