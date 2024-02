Incidente sulla via dei Monti Lepini a Latina

LATINA – Incidente sulla via dei Monti Lepini alle porte di Latina questa mattina poco dopo le 8 all’altezza del km 51,600. Al momento sul posto stanno arrivando i Vigili del fuoco, l’ambulanza e le forze dell’ordine. Secondo una primissima ricostruzione, per fare ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate e uno dei due mezzi è finito nel fossato che costeggia la strada. Per soccorrere i feriti è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118. Gravi disagi alla circolazione. Sul posto c’è la Polizia Municipale che si sta occupando sia della dinamica dell’incidente che della gestione della viabilità.