La Fisica alla portata di tutti. Incontro al D’Annunzio di Latina con il prof Vincenzo Schettini

LATINA – Ieri mattina, al teatro D’Annunzio del Comune di Latina, si è svolto il convegno dal titolo “Per crescere ci vuole un fisico bestiale: cosa voglio fare da grande?”. Ad organizzare la manifestazione l’istituto comprensivo Da Vinci – Rodari di Latina, con la collaborazione del Comune e di Prima Effe Feltrinelli per la scuola. Ospite d’eccezione il professore di fisica star del mondo del web, Vincenzo Schettini, che si è confrontato con gli studenti su sogni e progetti per il futuro. Presenti, in rappresentanza dell’amministrazione, il vicesindaco Massimiliano Carnevale e l’assessore all’Istruzione Francesca Tesone.

Il prof è stato accolto come una star: “Entrare nelle scuole e avere la stessa accoglienza che avrebbe Lady Gaga è pazzesco – ha raccontato Schettini – Rendere qualcosa come la conoscenza rock e avvicinarsi ai ragazzi oggi in questo modo è una sensazione fantastica. Gli inglesi direbbero che è una situazione win – win cioè vinciamo tutti”.

