Non si ferma all’alt, dopo un inseguimento minaccia i militari con un martello: arrestato a Sabaudia

SABAUDIA – Nella giornata di ieri i Carabinieri di Sabaudia e Borgo Grappa hanno denunciato un uomo di 33 anni per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo non ha rispettato l’alt intimato dai militari durante un controllo ed è fuggito. Dopo un breve inseguimento per le vie del centro, durante il quale il 33enne ha messo in pericolo la propria incolumità, quella degli operanti e quella dei terzi utenti della strada, è stato fermato. L’uomo però, brandendo un martello, ha iniziato a inveire nei confronti dei militari e poi a colpirsi da solo. I sanitari intervenuti, accertato lo stato di alterazione del 33enne, lo trasportavano al Goretti di Latina per gli accertamenti del caso.