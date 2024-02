Scappa dopo un lifting ai glutei: ricercata 38enne di Minturno

MINTURNO – “Cara F.A. di Minturno, scappandotene con tutti i drenaggi dalla Clinica dove ieri ti ho operata senza pagare il conto della Casa di cura, delle protesi glutee che ti ho inserito, e dell’intera equipe chirurgica, per non dire che ci hai fatto passare ore con la Polizia di Stato per denunciare l’intero accaduto e redigere gli atti da inviare alla Procura della Repubblica, lo vuoi proprio sapere che cosa hai ottenuto? Te lo dico io: che da ora in poi, grazie a te, tutte le pazienti dovranno saldare tutti i preventivi con almeno 48 ore di anticipo rispetto la data prevista per il loro intervento”. Lo scrive sulle sue pagine social il medico Maximilian Catenacci che il 13 febbraio ha operato una donna di 38 anni di Minturno, per un’operazione di Lifting Glutei in una clinica di Roma, poi fuggita con la complicità del compagno prima di saldare il conto.

Una formale denuncia è stata già presentata alla Polizia che è sulle stracce della donna che rischia anche problemi di salute non conoscendo la giusta terapia medica da seguire.