Scomparso da giorni, paura a Formia per Gianni Filosa

FORMIA – C’è apprensione a Formia per la scomparsa di Gianni Filosa, 54enne di Trivio di Formia scomparso giovedì scorso dalla sua abitazione di via Rapellucci dove vive con il fratello, titolare del bar nella piazza centrale della frazione collinare e l’anziana madre. Le aree battute dai vigili del fuoco si sono concentrate nelle località di Trivio e Campese a ridosso dell’abitato. Le operazioni sono riprese anche ieri ma tranne alcune segnalazioni risultate ininfluenti sono rimaste senza esito. L’uomo è una persona con fragilità, alto 1,75 metri e al momento della scomparsa indossava un giaccone blu scuro con un ricamo dietro sul collo, pantalone nero maglia grigia e berretto.

L’appello è stato lanciato dall’associazione Penelope Lazio, l’associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse. La collaborazione della comunità è fondamentale per accelerare le ricerche e ottenere informazioni cruciali sulla scomparsa di Gianni. In risposta a questa emergenza, i vigili del fuoco hanno allestito un campo base a Formia, di fronte alla parrocchia di Sant’Andrea Apostolo nel quartiere Trivio. Le operazioni di ricerca sono coordinate con il massimo impegno per rintracciare il 54enne scomparso.