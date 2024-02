Sfruttamento e caporalato a Latina, imprenditori condannati

LATINA – Cinque anni di reclusione, è la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Latina, Simona Sergio, nei confronti di Procolo Di Bonito, il titolare dell’omonima azienda agricola di Borgo Sabotino, la figlia Romina invece è stata condannata alla pena sospesa di 1 anno.

I due erano accusati di sfruttamento del lavoro nei confronti di un bracciante di origine indiana impiegato dal 2009 al 2017, Singh Balbir. Secondo la Procura di Latina Balbir veniva sfruttato, pagato con una retribuzione difforme dal contratto collettivo, non aveva riposi settimanali e rispetto dell’orario di lavoro. Balbir, secondo quanto ricostruito dall’accusa, viveva segregato in una roulotte senza luce, acqua e gas. Era costretto a dormire nella stalla, lavandosi con l’acqua utilizzata per lavare le mucche e mangiando i resti che Di Bonito buttava nell’immondizia.

Il pm aveva chiesto per lui 2 anni e 6 mesi.

Il giudice ha disposto anche il risarcimento per la parte offesa Balbir, da calcolarsi nell’opportuna sede civile.

A raccontare la storia di Balbir era stato il sociologo Marco Omizzolo che aveva raccolto il racconto dell’uomo e lo aveva accompagnato nel percorso per la denuncia ai Carabinieri che ha portato all’inchiesta dei Nas e all’arresto di Di Bonito.

“Condannato oggi il ‘padrone’ di Balbir a cinque anni di reclusione. Una sentenza straordinariamente importante. Dopo 6 anni di processo abbiamo vinto noi. Balbir era stato ridotto in schiavitù per 6 anni nelle campagne pontine. La sua storia è ricostruita e denunciata in ‘Per motivi di giustizia’. Grazie all avv Arturo Salerni e al suo studio per aver creduto in Balbir e nella sua domanda di giustizia. Oggi c è profumo di libertà nell’aria”, ha scritto ieri sulle sue pagine social Marco Omizzolo.