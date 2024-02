Stava rubando infissi e altro materiale dagli uffici comunali, arrestato 42enne di Aprilia

APRILIA – Stava rubando materiali e infissi in alluminio negli uffici amministrativi del Comune di Aprilia, per questo i Carabinieri della Sezione Radiomobile, hanno arrestato un 42enne residente del posto, sorpreso in flagranza di reato. Stava caricando il materiale sul suo fuoristrada. L’uomo è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Latina per il rito direttissimo di convalida previsto per la giornata di oggi. Il materiale recuperato, è stato restituito all’avente diritto.