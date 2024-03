A fuoco le auto di una donna di Latina, erano parcheggiate in via Baviera, distanti l’una dall’altra

LATINA – Entrambe le auto di una donna di Latina hanno preso fuoco stanotte intorno alle 2:30 in via Baviera, una traversa di via Nascosa nei pressi della chiesa di San Matteo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri perchè si tratta con ogni probabilità di un atto doloso: le due auto una Toyota Aygo ed una Ford Cougar erano parcheggiate distanti. La donna, che non ha precedenti, sarà ascoltati dai militari in queste ore. Sul posto per spegnere le fiamme sono intervenuti i Vigili del fuoco.