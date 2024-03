A Gonfie Vele, la Nuova Residence risponde all’Ater: “Dichiarazioni infondate”

LATINA – La società Nuova Residence risponde alle dichiarazioni dell’Ater sul ricorso presentato al Tar sul progetto a Gonfie Vele ritenendole “oggettivamente infondate e offensive”.

“In primo luogo è sufficiente la lettura dell’ordinanza del TAR per valutare in modo obiettivo l’affermazione dell’ATER secondo cui “l’ordinanza n. 40/2024 appena emessa dal TAR, imprime a tutta la vicenda una luce di chiarezza”.

L’ordinanza del TAR, infatti, non ha esaminato il ricorso nel merito e in relazione ai sette motivi di ricorso proposti ma si è limitata a riportare quanto segue: “Preso atto che la ricorrente ha rinunciato alla domanda di tutela cautelare; Considerato, ai fini della soccombenza virtuale sulle spese della fase cautelare: – che la ricorrente non ha ancora notificato il ricorso alle Amministrazioni centrali interessate; – che, pur prescindendo dalla verifica della esistenza dell’interesse a impugnare atti preliminari del procedimento in argomento, è evidente la mancanza attuale di pregiudizio grave e irreparabile per l’interesse della ricorrente”.

Il TAR si è dunque limitato a confermare “la mancanza attuale di pregiudizio grave e irreparabile per l’interesse della ricorrente” avendo appunto “Preso atto che la ricorrente ha rinunciato alla domanda di tutela cautelare”.

Quindi la “soccombenza virtuale” ha riguardato soltanto l’assenza del “pregiudizio grave e irreparabile” per l’istanza cautelare e non anche i sette motivi del ricorso che rimane pendente (non essendovi stata alcuna rinuncia allo stesso) con la possibilità di proporre motivi aggiunti anche avverso la futura progettazione esecutiva ove non siano risolte le minime interferenze con il progetto edificatorio della ricorrente e che riguardano lo spazio relativo ai parcheggi.

Né il TAR ha accolto la richiesta dei legali del Comune e dell’ATER di dichiarare il ricorso inammissibile per carenza d’interesse, il che ben poteva avvenire incidentalmente anche nella stessa ordinanza qualora l’eccezione fosse stata ritenuta prima facie fondata; sennonché il TAR ha ritenuto di prescindere da tale verifica.

Che poi il ricorso della società sia palesemente inammissibile e infondato è soltanto una opinione dell’Ater, peraltro maturata ed espressa soltanto dopo l’ordinanza del TAR (anche perché altrimenti non si spiega perché è stata rinviata la stipulazione del contratto dopo l’istanza cautelare della società e addirittura prima che il TAR emettesse il decreto cautelare).

Il ritiro dell’istanza cautelare non è stato assolutamente un escamotage ma un adempimento doveroso dopo che nelle memorie del 4 marzo il comune e l’Ater hanno reso noto che deve ancora essere effettuata la progettazione definitiva ed esecutiva e che in tale procedimento la società potrà partecipare per esprimere le proprie osservazioni.

È infatti ovvio che, essendo l’istanza cautelare motivata dal ritenuto rischio dell’avvio dei lavori che è stato poi smentito dai legali del comune e dell’Ater, la società ricorrente non poteva che dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse all’istanza cautelare, il che costituisce un’evenienza molto frequente dei giudizi cautelari.

L’istanza cautelare è stata presentata perché l’avviso di aggiudicazione della gara fu dato il 17 ottobre 2023 e appariva inverosimile che ancora non fosse stata attuata la progettazione definitiva ed esecutiva.

pertanto era ragionevole presumere che il contratto da sottoscrivere potesse consentire effettivamente l’immediato avvio dei lavori, essendo previsto il subappalto e non potendosi comunque escludere con certezza una scissione – sia pur illegittima – del contratto di progettazione da quello di esecuzione lavori.

Ma sono state le stesse dichiarazioni rese ai mass media dall’Ater a lasciar intendere che a seguito del contratto dovessero partire subito i lavori. (…) Va poi precisato che la società ricorrente non ha alcuna << pretesa di voler condizionare ai propri desiderata la realizzazione di un’opera di preminente interesse pubblico>> – come afferma l’ATER, essendo il suo interesse limitato a rendere compatibili i due progetti, cosa che sarebbe ben possibile con minime modifiche progettuali che consentano alla società di reperire i parcheggi necessari per il proprio intervento edificatorio.

Appare quindi infondata e offensiva l’insinuazione che il ricorso proposto <<lascia trasparire … quali ne fossero i reali obiettivi>>, atteso che la società è (tranne che per la questione dei parcheggi sicuramente risolvibile in fase di progettazione esecutiva) assolutamente favorevole al progetto di riqualificazione dell’ATER che le arrecherebbe il vantaggio di valorizzare anche il proprio progetto edificatorio.

È peraltro noto che la mera presentazione di un ricorso – per di più ritenuto da Comune e ATER palesemente inammissibile e infondato – non può bloccare l’attività amministrativa in assenza di alcun provvedimento cautelare del giudice amministrativo, a meno che l’amministrazione non abbia la coscienza a posto.

Quindi Comune e Ater devono imputare a se stessi il rinvio della stipulazione del contratto.

La società era pienamente legittimata a presentare istanza cautelare poiché il TAR con sentenza n. 864 del 14 dicembre 2023 ha accolto il suo ricorso contro il diniego del Comune sul suo progetto edificatorio che dovrà essere esaminato in conferenza dei servizi con la Regione Lazio e in tale sede potranno essere attuate le opportune modifiche per rendere compatibile e integrato con quello dell’ATER.

Alla luce di quanto precisato, si confida che l’Ater desista dalla inutile e controproducente campagna denigratoria mass-mediatica contro la ricorrente e si concentri invece sull’importantissimo progetto di riqualificazione che è sicuramente gradito alla società e a tutti i cittadini di Latina come lo scrivente.

Fabio Raponi