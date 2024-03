Cordoglio a Latina per la scomparsa di Rossana Rossetti Busco

LATINA – Il Comitato CRI di Latina esprime il cordoglio per la scomparsa della signora Rossana Rossetti Busco, avvenuta oggi a Latina. Il presidente Giancarlo Rufo a nome suo e di tutti i volontari ha dichiarato: «Rossana è stata una persona gentile e disponibile, custode della storia che lega la Croce Rossa a questi territori che generosamente ha condiviso con noi in ogni occasione che le si è presentata. Con lei perdiamo una persona cara, ma onoreremo quella eredità morale e storica che ci lascia, scrivendo altre pagine di storia che parlano di Croce Rossa in terra pontina».

Rossana Rossetti è la figlia secondogenita di Vincenzo Rossetti, il primo medico condotto arrivato nel 1926 per dirigere l’ambulatorio di Cancello del Quadrato, la zona intorno alla quale stava sorgendo quella che anni dopo sarebbe diventata l’attuale città di Latina. Il dottor Rossetti è stato tra i primi Presidenti dell’allora Comitato Provinciale della Croce Rossa di Latina, mentre la figlia Rossana per molti anni è stata impegnata attivamente nella Croce Rossa, ricoprendo anche il ruolo di Presidente dell’allora Comitato Nazionale Femminile CRI di Latina e Socia CRI fino ad oggi.

Per ricordare l’esperienza del padre e di tutta la sua famiglia, vissuta negli anni in cui questo territorio veniva strappato alla palude con la bonifica, la signora Rossana ha messo grande impegno nelle riedizioni del libro Dalle paludi a Littoria, diario di un medico, scritto dal padre Vincenzo, i cui sono raccontate le vicissitudini di quel periodo e il grande servizio svolto dai Cursori e da altro personale della Croce Rossa Italiana a tutela della salute delle persone, che qui stavano cercando un futuro migliore tra gravi difficoltà ambientali.

L’ultimo saluto a Rossana Busco Rossetti (sabato 16 marzo) alle ore 12.00, Cattedrale di San Marco – Piazza S. Marco Latina