E’ Sabrina Cenciarelli il commissario straordinario della Asl di Latina

LATINA – Alla fine la scelta del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca è ricaduta sul nome che circolava da tempo. Il commissario straordinario della Asl Latina è Sabrina Cenciarelli. E’ stato lo stesso presidente ad annunciarlo oggi pomeriggio.

Sabrina Cenciarelli ha ricoperto negli ultimi tre anni, l’incarico di direttore amministrativo alla Asl Latina, ha una grande esperienza in materia di direzione dell’area Integrazione amministrativa, di Acquisizione Beni e Servizi, di Controllo di Gestione e Programmazione aziendale. Caratteristiche che le hanno permesso di essere nominata Commissario straordinario dell’azienda sanitaria pontina. La nomina della Cenciarelli, dopo che l’ex manager Silvia Cavalli è stata assegnata alla Asl Roma 5 come commissario straordinario, vuol dire anche dare continuità al lavoro svolto dalla stessa Cavalli negli ultimi anni.

CELENTANO – “Le mie congratulazioni alla dottoressa Sabrina Cenciarelli per la nomina a commissario straordinario della Asl di Latina. Ottima scelta del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Ho già avuto modo di apprezzare la dottoressa Cenciarelli in qualità di direttore amministrativo dell’azienda sanitaria pontina, soprattutto in questi mesi che, in qualità di sindaco del capoluogo, mi vedono alla guida della conferenza dei sindaci per la Sanità della provincia di Latina. Ottime le sue doti manageriali; è ciò che occorre per affrontare le grandi sfide di cambiamento della sanità che Rocca sta mettendo in campo soprattutto per il nostro territorio. Sfide immediate, grazie ai fondi del Pnrr e per il Giubileo, grazie all’ampliamento del pronto soccorso del Goretti e dell’aumento dei posti letto nei presidi ospedalieri della nostra provincia; sfide a lungo periodo come la realizzazione dei nuovi ospedali di Latina e del Golfo. Il presidente Rocca, con l’incarico conferito alla dottoressa Cenciarelli ha mostrato ancora una volta l’attenzione al nostro territorio, scegliendo la persona giusta di alto profilo professionale e in grado di dare continuità anche al lavoro sfolto dalla dottoressa Silvia Cavalli, ora alla guida della Asl Roma 5 come commissario straordinario in attesa delle nomine dei nuovi direttori generali”. E’ quanto dichiara il sindaco di Latina Matilde Celentano in merito alla nomina della dottoressa Sabrina Cenciarelli a commissario straordinario della Asl di Latina

CALANDRINI – “Esprimo grande soddisfazione per la nomina della Dott.ssa Sabrina Cenciarelli quale Commissario Straordinario della Asl di Latina. Già Direttore Amministrativo dell’Azienda, Cenciarelli é una scelta che assicura una conoscenza profonda di un territorio così vasto e complesso, come delle sfide che dovrà affrontare l’Azienda nel prossimo futuro. Una professionalità femminile importante, in continuità con il lavoro svolto dalla Dottoressa Silvia Cavalli. La Asl di Latina è una delle Aziende Sanitarie Locali che saranno chiamate a gestire più risorse: dal PNRR, al Giubileo, fino alla costruzione del nuovo ospedale di Borgo Piave e di quello del Golfo. Come coordinatore provinciale del partito di maggioranza relativa della provincia e che guida il Capoluogo che esprime anche il Presidente della Conferenza dei Sindaci, offriró al neo Commissario Straordinario tutto il supporto e la collaborazione istituzionale per garantire la salute dei cittadini, la dignità dei pazienti e degli operatori sanitari. Ringrazio il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e il Direttore Andrea Urbani, per aver compiuto una scelta rispettosa del merito, delle capacità professionali e di un legame con il territorio della Provincia di Latina. Sono certo che, insieme, riusciremo a portare ancora più in alto la sanità pontina”. Così, in una nota, il senatore Nicola Calandrini, coordinatore Provinciale e Presidente della 5a Commissione Bilancio

TIERO – “Desidero rivolgere un caloroso ringraziamento alla dott.ssa Silvia Cavalli, che lascia l’incarico di direttore generale dell’Asl di Latina. Nei 12 mesi trascorsi da consigliere regionale e da membro della commissione Sanità, ho riscontrato un’unità d’intenti con Silvia Cavalli sulle problematiche più urgenti della sanità pontina.

Durante questo periodo è stato portato avanti un lavoro sinergico fra il sottoscritto, la dott.ssa Silvia Cavalli e l’amministrazione regionale. Mi sono fatto portavoce delle istanze locali e da componente della commissione Sanità ho sollevato interrogativi e richieste provenienti dal territorio. Ho trovato nella dottoressa Cavalli un’interlocutrice sempre disponibile e consapevole delle esigenze ed aspettative dei pazienti, degli utenti e dello stesso personale sanitario.

Sono certo che nel suo nuovo incarico di commissario dell’Asl Roma 5 saprà dimostrarsi all’altezza della situazione, come d’altronde a Latina in questi tre anni di mandato.

Al tempo stesso invio un saluto di benvenuto alla dott.ssa Sabrina Cenciarelli, nominata nuovo commissario dell’Asl di Latina. Ritengo che la competenza e la professionalità della dott.ssa Sabrina Cenciarelli possano rappresentare un valore aggiunto importante per il sistema sanitario locale. A mio parere è la persona giusta nel momento giusto. Non c’è dubbio che nei mesi scorsi sia stato avviato un lavoro importante volto al miglioramento degli standard qualitativi della sanità pontina. L’augurio è che questo percorso condiviso con la dottoressa Cavalli, possa proseguire e possibilmente essere ulteriormente rafforzato con la gestione commissariale.

C’è la necessità di migliorare la qualità dei servizi negli ospedali e sui presidi territoriali, lavorando per accrescere l’appeal della sanità pontina, in modo da soddisfare le richieste di un’utenza numerosa ed anche per convincere medici e professionisti di livello a rimanere nelle nostre strutture.

La realtà del nostro territorio presenta elementi virtuosi di grande rilevanza su cui occorre lavorare con particolare impegno al fine di conseguire quei risultati che tutti, cittadini e rappresentanti istituzionali, da tempo auspichiamo. Rivolgo, infine, alla dott.ssa Sabrina Cenciarelli i migliori auguri di buon lavoro”.

Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di FdI, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive e membro della commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio