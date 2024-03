Inaugurate le vetrine espositive del Cisterna Volley in Corso della Repubblica

CISTERNA – Sono state inaugurate ufficialmente le vetrine espositive dedicate al Cisterna Volley. Ieri sera, lungo il Corso di Cisterna, sono stati veramente in tanti a prendere parte a questo momento in cui la squadra di pallavolo ha colorato con i colori della città una parte di Corso della Repubblica. Oltre duecento persone hanno applaudito i giocatori mentre sollevavano le serrande e poi hanno assistito agli interventi delle autorità. L’obiettivo è quello di rafforzare ancora di più il legame tra la squadra di pallavolo che partecipa al massimo campionato nazionale e il cuore della città in maniera tangibile ed evidente.

«È un grande piacere vedere questa bella risposta di pubblico presente in questa occasione perché anche questo è un momento in cui la comunità cisternese può riunirsi e trovare uno spirito di condivisione grazie allo sport – ha chiarito il sindaco di Cisterna Valentino Mantini – inoltre con questa novità è stato anche risanato un punto del nostro Corso che era un po’ deteriorato e invece ora è molto bello perché ci sono i colori della nostra città ed è un bel prestigio». Anche il Questore di Latina Raffaele Gargiulo ha preso la parola: «Mi piace sottolineare che la sicurezza nell’ambito della pallavolo è una cornice perché questo sport esprime proprio la voglia di stare insieme perché noi siamo presenti ma, possiamo dirlo, rispetto a tante altre realtà sportive non serviamo e questo è un messaggio molto importante che ci tengo a sottolineare – ha aggiunto il Questore – avendo lavorato in passato anche a Trento e Modena, inizialmente ero un po’ preoccupato perché con così tante persone le forze dell’ordine erano poche, però poi ho capito lo spirito di questo tipo di appuntamenti e ne sono rimasto positivamente colpito perché le tifoserie si incontrano e lo fanno anche con la presenza dei giocatori: questo sport non deve mai perdere questi valori perché sono un valore aggiunto». Soddisfatti anche Massimiliano Marini, il presidente onorario, e il presidente Luigi Iazzetta, che insieme a Cristina Cruciani, amministratore unico del Club, hanno ringraziato le autorità e tutti i presenti per il grande calore. C’erano anche Gino e Paolo Cruciani, che hanno rappresentato gli altri soci Marco Sciscione, Gianluca Donadel e Marco De Andrè.

All’appuntamento erano presenti anche Francesco Del Regno, vice comandante dei Carabinieri di Cisterna di Latina, e Raoul De Michelis, comandante della Polizia Locale con i rispettivi agenti e un’ampia delegazione delle forze dell’Ordine compresa la Polizia di Stato a cui va un grande ringraziamento da parte del Club.

Le vetrine sono state messe a disposizione dalla Pdm srl di Latina di Massimo Marini, e il lavoro è stato realizzato grazie all’impegno di Andrea e Alessio Perciballi, Paolo Vellucci, Gianluca Rufo, Yuri Villanova, Emanuel De Angelis, Gianluca Protani, Roberto Zaralli, Danilo Cirelli e Mirko Bonifazi. La società ringrazia l’agenzia Bianchi Immobiliare e l’associazione Cisterna in Centro, che riunisce oltre 80 commercianti, per la grande disponibilità.

In questo punto espositivo non ci sarà la vendita dei prodotti di merchandising, che invece sono disponibili nell’area shop del sito internet ufficiale www.cisternavolley.it/shop ma anche nel punto vendita del palazzetto dello sport di Cisterna durante le partite della squadra.