Incidente tra Ardea e Aprilia, muore un 70enne

APRILIA – Un incidente mortale si è verificato questa mattina lungo la Pontina Vecchia tra Aprilia e Ardea. Nel sinistro ha perso la vita un uomo di 70 anni a bordo di una Jeep finita, per cause in corso di accertamento, contro un’autobetoniera che trasportava cemento. La salma del 70enne è stata trasportata presso l’istituto di medicina legale del policlinico di Tor Vergata. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Ardea, saranno loro a dover ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il conducente dell’autobetoniera è stato portato in ospedale e, come da prassi, sarà sottoposto ai test di alcol e droga. I due mezzi sono stati sequestrati