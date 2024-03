Mulino/Convento di Sant’Antonio a Cisterna, la Giunta chiede verifica per l’estensione del vincolo

Oggi attraverso una implementazione dell’azione amministrativa, la Giunta Comunale ha deliberato il recupero e la valorizzazione degli immobili e dello spazio urbano all’interno del centro della città con particolare riferimento al Mulino/Convento di Sant’Antonio, come previsto dal Documento Unico di Programmazione (DUP).

«Con questa Deliberazione – ha detto il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini – vogliamo dare una implementazione alla nostra azione amministrativa già in atto, con la richiesta alla Soprintendenza della verifica dell’estensione del vincolo di tutela anche alle aree circostanti il compendio immobiliare, per salvaguardare le pertinenze dello storico edificio del Mulino/Convento di Sant’Antonio. Contestualmente, sono previste la revisione del Piano Integrato di Intervento per l’ex Mulino Luiselli e le aree circostanti, la ricerca di ogni forma di finanziamento o strumento finanziario attraverso cui tutelare e valorizzare lo storico edificio e le aree circostanti e, infine, l’assunzione di tutti i provvedimenti gestionali, in capo al Dirigente del Settore 3, ivi compreso il confronto con gli stakeholder individuati, in riferimento al progetto di riqualificazione e valorizzazione di quanto consideriamo un patrimonio per la nostra comunità».

«In virtù delle Linee di Mandato e dell’obiettivo strategico ricompreso nel Documento Unico di Programmazione (DUP) – ha affermato ancora il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini – abbiamo già avviato nel Centro della città numerosi progetti di recupero e valorizzazione di immobili, beni storico–architettonici e spazi come la riqualificazione di Piazza XIX Marzo e Piazza Amedeo di Savoia; il restauro della Fontana Biondi; il recupero dell’ex sede comunale di Corso della Repubblica; la riqualificazione e valorizzazione del centro storico; dell’area antistante il Palazzo dei Servizi e dell’area dell’Ex Consorzio Agrario e Teatro Luiselli; dell’area di piazza Cesare Battisti; dell’area tra la Stazione Ferroviaria e Corso della Repubblica; la ristrutturazione dell’edificio scolastico Plinio il Vecchio e degli spazi annessi; dell’edificio scolastico Alfonso Volpi e degli spazi annessi; del plesso scolastico Giovanni Cena e degli spazi annessi; di Piazza Salvo d’Acquisto e realizzazione di un parcheggio; la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica in via Mascagni; la messa in sicurezza e mitigazione idraulica del tratto urbano del Fosso di Cisterna».