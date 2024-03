Omicidio Moro, 20 anni per Macù e Grenga. Assolti Ciarelli e Di Silvio

LATINA – E’ stata emessa questo pomeriggio dalla Corte d’assise del Tribunale di Latina le sentenze per l’omicidio Moro, avvenuto 14 anni fa in Largo Cesti, nel quartiere Q5. Sono stati condannati a 20 anni di reclusione Ferdinando Ciarelli detto Macù, ritenuto il mandante, e Simone Grenga, considerato l’esecutore materiale. Per entrambi l’accusa aveva chiesto l’ergastolo, ma ad incidere è stata l’esclusione dell’aggravante della premeditazione. Sono stati assolti dall’accusa di aver partecipato all’omicidio Antoniogiorgio Ciarelli e Ferdinando Di Silvio detto Pupetto.