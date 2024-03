Pasqua, estate e Giubileo, primi provvedimenti per la sicurezza sulle strade pontine

LATINA – La sicurezza stradale e gli investimenti sulle maggiori arterie pontine sono stati gli argomenti al centro della conferenza indetta dal prefetto di Latina Maurizio Falco alla presenza del nuovo comandante della Polizia Stradale di Latina, Berna Nasca, dell’ingegner Moladori di Astral e dei rappresentanti dei Comuni di Cisterna, Latina, Terracina e San Felice Circeo, oltre che della Provincia.

“Ci prepariamo all’estate, alla Pasqua e al Giubileo – ha spiegato il prefetto – e dobbiamo farlo in sinergia. Ecco perché a questo tavolo sono seduti sia il nuovo comandante della Polizia Stradale per la sicurezza, che l’Astral per gli interventi di manutenzione”.

Si è dunque presentato così il nuovo comandante della Polizia Stradale di Latina, arrivato a Latina da appena 15 giorni: “Questa è una provincia grande, con i suoi problemi e si può fare tanto sia con la repressione che con la prevenzione. Ecco perché in occasione della Pasqua abbiamo deciso di intensificare i controlli. Oltre alle 52 pattuglie disponibili ce ne saranno ulteriori dieci che serviranno ai controlli delle strade per il controllo in particolare contro l’utilizzo alla guida di stupefacenti e alcool e lo facciamo perché soprattutto tra i giovani, gli incidenti stradali sono la causa maggiore di morte. E i dati in provincia parlano chiaro: 16 morti nei soli primi tre mesi del 2024, un numero altissimo che in qualche modo deve essere arrestato”.

Una grande parte spetterà anche all’astral che si è impegnata a mettere in sicurezza le principali strada pontine come la Pontina e l’Appia, ma anche la Pedemontana a Formia. Lo ha spiegato lo stesso ingegnere Moladori.