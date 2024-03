Prof pedofilo, una perizia sulle vittime. Oggi l’udienza per affidare l’incarico a uno psicologo

LATINA – Si svolgerà oggi l’udienza preliminare a carico di Alessandro Frateschi, ex prof di religione e diacono arrestato per violenza sessuale a danno di cinque minorenni. La giudice Laura Morselli ha accolto la richiesta di incidente probatorio per ascoltare tre dei ragazzi studenti del liceo Majorana e oggi dovrebbe essere affidato l’incarico a un perito che dovrà assisterli nella delicata ricostruzione di episodi traumatici. Il giudice dovrà individuare uno psicologo specializzato nei reati sessuali a danno di minori che possa aiutarli nel raccontare quanto accaduto quando furono sottoposti ad abusi da parte del loro docente di religione, così come ipotizzato dall’accusa.

Frateschi è agli arresti domiciliari dalla scorsa estate dopo essere stato raggiunto da due ordinanze di custodia cautelare per gli abusi sessuali ai danni di alcuni suoi alunni, ma anche nell’ambiente domestico, nei confronti del figlio di suoi amici e del fratello di una bambina che aveva in affidamento.