Spogliate con l’app di IA, segnalazioni da altre scuole pontine

LATINA – Dopo quanto accaduto al Vittorio Veneto di Latina, con 3 ragazzi denunciati per aver creato e poi diffuso foto di loro compagne di classe spogliate con una app di intelligenza artificiale, il fenomeno si allarga. E’ accaduto in un’altra scuola superiore della provincia di Latina dove 5 ragazzi minorenni hanno estrapolato dai profili Instagram di quattro compagne di classe alcune fotografie, le hanno caricate su un sito basato sull’intelligenza artificiale, in grado di modificarle per renderle pornografiche. Hanno generato diverse immagini con il volto delle ragazzine “riadattato” artificialmente su corpi di donne fotografate in pose hard, i ragazzi le hanno poi condivise sui social mostrandole ai loro compagni. Quando il caso è stato segnalato alla dirigente scolastica sono stati contattati i carabinieri che hanno avviato le indagini. Ora probabilmente si procederà al sequestro dei telefoni per analizzare le immagini e bloccarne l’ulteriore diffusione.