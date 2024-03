Terracina, 12enne picchiato in strada da alcuni coetanei

TERRACINA – Un ragazzino di 12 anni è stato picchiato da alcuni suoi coetanei per aver difeso alcuni amici. E’ accaduto a Terracina e lo riporta questa mattina il quotidiano Latina Oggi. I fatti giovedì pomeriggio in piazza Garibaldi quando il 12enne è stato preso di mira e aggredito con calci e pugni da altri ragazzini. A far scattare l’ira del gruppo dunque il fatto che il 12enne avesse difeso alcuni suoi amici che venivano presi in giro. “Prima mi hanno insultato poi uno di loro si è scagliato contro di me – ha raccontato la vittima – e poi sono partiti tutti gli altri”. I ragazzini hanno provato a fuggire ma sono stati raggiunti per due volte. Il ragazzo ha riportato varie contusioni agli arti superiori.

La famiglia del 12enne ha presentato una denuncia alla Polizia con le testimonianza anche degli altri ragazzini coinvolti.