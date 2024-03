Terracina, il vento forte non ferma i volontari Plastic Free: tolti dalla spiaggia 350 kg di rifiuti

TERRACINA – Il vento non ha fermato i volontari plastic free. Domenica 3 marzo un grande successo per primo evento a Terracina Report del primo appuntamento organizzato a Terracina con il coordinamento della nuova referente Samantha D’Andrea. In spiaggia 46 iscritti volontari iscritti all’evento hanno raccolto rifiuti di ogni genere.

“Siamo soddisfatti per la grande partecipazione e la disponibilità della ditta di smaltimento rifiuti De Vizia che ci ha fornito molti guanti da giardinaggio e buste da distribuire ai volontari e che sono immediatamente intervenuti a ritirare i sacchi pieni – spiega in una nota Samantha D’Andrea – . Grazie a questi eroi in maglia blu siamo riusciti a rimuove dall’ ambiente 350 kg di rifiuti e molti ingombranti”.

Presenti a Terracina anche i referenti di altri comuni pontini: Gianfranco Iagnocco di Maenza, Nicole Pallonari di San Felice Circeo, Adriano e Silvia Salvatori di Sabaudia. Hanno partecipato anche i volontari di Rifiuti Zero, l’ associazione guidata da Filomena Compagno. “Finalmente possiamo dire che esiste anche un gruppo PlasticFree a Terracina, dopo anni di ricerca di un referente Samantha è super motivata e in gamba Ringraziamo anche il comune di Terracina per il patrocinio morale e l autorizzazione concessa”, dicono dall’associazione ambientalista.