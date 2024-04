Al via oggi a Formia il primo Festival della letteratura Young Adult

FORMIA – In molti casi sono loro – i teenager – a tener ferme le sorti dell’industria editoriale. La categoria young adult vende più di altre ma al dato non sempre corrispondono politiche educative adeguate. Si cede al cliché, relegando i ragazzi a un mondo inespressivo e virtuale di cui spesso gli adulti non comprendono la portata. È proprio per loro, i giovani di età compresa tra i 13 e 18 anni, che è nato “YAL Formia”, il Festival della Letteratura Young Adult in programma in città dal 18 aprile al 5 maggio 2024. L’iniziativa, finanziata dalla Regione Lazio nell’ambito della legge sulle biblioteche, è promossa dal Comune di Formia in collaborazione con il Sistema Bibliotecario “Sud Pontino”.

Ne abbiamo parlato con l’assessora alla cultura del Comune di Formia Luigia Bonelli

Il progetto

Il programma si divide in una parte laboratoriale pensata per gli studenti delle scuole di Formia e un festival vero e proprio con quattro giornate di appuntamenti nel segno della letteratura young adult. Un’occasione per divulgare il piacere che dà il contatto con le forme più diverse di espressione creativa: lettura, scrittura, disegno, narrazione.

Il Festival

Il programma di incontri parte il 18 aprile alle 09:30 presso l’auditorium del Villaggio don Bosco con Katja Centomo, scrittrice, sceneggiatrice e fumettista italiana, insignita del premio Romics d’Oro nel 2023. Nell’occasione l’ospite presenterà la collana 7 crimini per Tunuè Edizioni. Una serie che unisce la passione per il crime alla conoscenza del diritto. Il 19 aprile alle ore 11:00 sarà il turno di Federico Vergari. Giornalista e scrittore, consulente del Salone Internazionale del libro di Torino e condirettore di “Spiegamelo!”, Vergari presenterà, in anteprima nazionale, “L’Atlante illustrato degli sport inusuali”, pubblicato da Lab DFG con illustrazioni di Loris De Marco. Un viaggio nel mondo alla ricerca delle federazioni non riconosciute e degli sport di cui non si conosce l’esistenza. Sabato 20 aprile dalle ore 16:30, presso la sala Ribaud sita al terzo piano del palazzo comunale ospiterà Ribes Halley. L’autrice presenterà ‘Chemical Hearts’, romanzo della nuova saga dell’autrice, nato su Wattpad, che racconta la storia di Lana Burton. Una specializzanda in Medicina che dal paesino della Cornovaglia dove è nata e cresciuta si trasferisce a Londra per studiare al Saint Mary Hospital. Mentre di giorno è impegnata ad assistere i piccoli pazienti del reparto di pediatria, nel tempo libero posa per servizi fotografici osé per arrotondare e trascorre le serate in discoteca con gli sconosciuti. Tra un’emergenza e un turno di notte, incontra il dottor Murdock, tanto affascinante quanto schivo.

Maggiori informazioni su questo evento e su tutti quelli inerenti allo YAL sono disponibili sulle pagine social e sul sito www.yalformia.it.

Il premio Strega

Il Festival chiude domenica 5 maggio alle ore 18:00 presso la sala Ribaud del palazzo comunale con la presentazione di “Come d’aria” di Ada D’Adamo, premio Strega 2023. Saranno presenti Alfredo Favi (marito dell’autrice scomparsa a 55 anni poco dopo aver visto il suo romanzo d’esordio entrare nella “dozzina” dello Strega) e Elena Stancanelli, giornalista e scrittrice.

I laboratori

Il programma prevede anche la realizzazione di tre interessantissimi corsi riservati agli alunni delle scuole cittadine. Il primo, incentrato sulla filiera del libro, sarà tenuto dall’editore Giovanni Di Giorgi e porterà gli studenti dell’Istituto “Filangieri” di Formia a conoscere attività e professioni del mondo dell’editoria con un workshop pratico dedicato alla produzione grafica della copertina di un libro. Al mondo della narrazione sportiva è invece dedicato “Per vincere domani”, il corso di scrittura creativa tenuto da Diego Di Dio, scrittore, sceneggiatore e fondatore della scuola “Saper Scrivere”. Studenti e studentesse del Liceo delle Scienze Umane “Marco Tullio Cicerone” lavoreranno sul concetto dello storytelling sportivo in un percorso didattico di scrittura e creatività. “Come nasce un fumetto” è invece il corso organizzato dalla casa editrice Tunuè e tenuto da Loris De Marco. Il laboratorio, pensato per gli alunni della scuola primaria di Castellone, insegnerà ai ragazzi come nascono i personaggi di un fumetto e come si struttura una tavola. Un approccio pratico e divertente che consentirà di passare dalla ideazione alla realizzazione di una propria storia a fumetti.

“Il Festival – commenta il sindaco Gianluca Taddeo – è l’occasione per dare voce alle potenzialità dei nostri ragazzi. Siamo fieri di dare alla luce questa creatura con l’obiettivo di proseguire l’esperienza e di farla crescere negli anni, perché IAL Formia diventi un punto di riferimento nazionale nel campo della letteratura young adult”.

“Ogni giorno – osserva l’assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Luigia Bonelli – il mondo della scuola lavora per assicurare la formazione dei nostri ragazzi. IAL Formia nasce per contribuire a questo percorso attraverso un approccio complementare che punta a diffondere un messaggio importante: leggere non è solo utile, è una delle attività più divertenti che si possano fare”.

Per ogni informazione e aggiornamento, consulta il sito internet del Festival al link https://www.yalformia.it/