E’ on line il Dizionario della musica italiana ideato e creato dal pontino Claudio Paradiso

LATINA – E’ on line (QUI) il dizionario della musica italiana on line. E’ stato presentato oggi nella sala Tevere della Regione Lazio. Ideato e promosso da Claudio Paradiso, il DMI — Dizionario della Musica in Italia — è un innovativo progetto nazionale nato a Latina nel 2009 che integra la musicologia, l’archivistica, la dizionaristica e l’informatica.

L’obiettivo è quello di riunire insieme per la prima volta in un dizionario tutti i personaggi (famosi e meno famosi) della storia musicale italiana dal Medioevo a oggi e di costituire la sintesi di un intero sistema (non solo le figure principali) dell’arte più diffusa nella nazione.

“Abbiamo aperto on line al pubblico gratuitamente le prime 2 mila voci del dizionario dei musicisti italiani – spiega Paradiso – è un esempio primo nel mondo, ed è il primo non universale, ma nazionale. Nelle 2 mila schede ci occupiamo di musica, musicisti, enti, biblioteche, associazioni e sono tutte firmate e certificate”.

Hanno aderito all’idea DMI tutte le maggiori Istituzioni musicali e musicologiche italiane.

Duemila voci e anche la possibilità di vedere, fisicamente, quei documenti nella casa della musica di Latina: “Qui ospitiamo il Dizionario della musica italiana fisico, ci sono 300 archivi musicali, strumenti, fotografie, 135 mila audio tra nastri, dischi e materiale sonoro, libri, spartiti, siamo un punto di riferimento nazionale per chi vuole fare studi e ricerche su musica e musicisti di ogni genere”, spiega Paradiso.