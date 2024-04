Gaeta, il Festival dei Giovani è un successo

GAETA – E’ iniziato ieri il Festival dei Giovani a Gaeta, un appuntamento molto atteso che attirerà migliaia di partecipanti da tutta Italia. Ieri la prima giornata che ha registrato il sold out in tutti i suoi appuntamenti. Il tema centrale del festival sono le emozioni, strumento di sviluppo, crescita e riscoperta del valore della condivisione con momenti di confronto su diverse tematiche che interessano la Generazione Z, e intorno a questo saranno sviluppate altre tematiche interconnesse come l’ecosostenibilità e la sostenibilità ambientale, legalità, inclusione e parità di genere con laboratori e meeting; durante i tre giorni del Festival spazio anche per l’orientamento ai percorsi di studio universitari e professionalizzanti.

La giornata si è aperta con l’appuntamento “Le fragilità dell’ecosistema, metafora delle nostre fragilità – il Progetto Stratosfera e si è sviluppata poi con l’approfondimento dei temi più cari ai giovani, dal bullismo, alle professioni del futuro, la psicologia, il volontariato e anche la musica.

La serata si è conclusa infatti alle 19 con il Concerto Massimo Ascolto che ha postato sul palco gli autori, i musicisti e le band studentesche che hanno creato brani inediti partecipando al contest e che sono stati scelti e votati dalla community di Festivaldegiovani®.

Ha vinto l’edizione 2024 il duo Bus 1, del polo liceale Galilei di Trebisacce Cosenza. Hanno partecipato inoltre Erica Sbardella del Liceo Amaldi di Roma, i The Tra dell’Iiss Dalla Chiesa di Viterbo da cui arrivavano anche i Sir crock. Dal Liceo Da Vinci di Frosinone Prigrecomezzi e Flight Mode, dal Cardarelli di Virterbo Simone Bruni e Stella Sabatini.

Il Festival continuerà oggi e domani con altri importanti appuntamenti dalle 9 del mattino alle 18.