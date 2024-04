Incidente sul lavoro in via Carrara a Latina, operaio precipita dal tetto di un capannone

LATINA – Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in via Carrara, tra Latina Scalo e Sermoneta, nella zona dell’asse attrezzato. Un operaio è precipitato dal tetto di un capannone di un’azienda mentre stava effettuando interventi di riparazione facendo un volo di oltre 8 metri. Immediatamente sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ausilio di un’eliambulanza che ha subito trasportato il ferito in gravi condizioni al San Camillo di Roma, se sue condizioni sono molto delicate. La Polizia ha effettuato un primo sopralluogo insieme al personale dell’ispettorato del lavoro e del servizio di prevenzione della Asl. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.