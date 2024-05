Anziano accoltella la moglie e poi tenta il suicidio. Ricoverati, sono entrambi molto gravi

LATINA – Avrebbe prima accoltellato la moglie con almeno sei fendenti e poi avrebbe cercato di togliersi la vita. E’ accaduto ieri tra in un’abitazione tra Sermoneta e Latina. Secondo la ricostruzione l’uomo, di 80 anni, avrebbe accoltellato la moglie cercando di ucciderla durante un litigio. Almeno sei i fendenti, che hanno colpito la donna al torace e alla testa, mentre sulle mani presentava diverse ferite da difesa.

La vittima era in un lago di sangue e l’uomo, credendola morta, ha impugnato la stessa arma rivolgendola contro sé stesso e ferendosi ai polsi e in altre parti del corpo. Nell’abitazione sono intervenuti i carabinieri del comando di Sermoneta e del reparto radiomobile del reparto territoriale di Aprilia. Sono stati immediatamente soccorsi, anche con l’ausilio di due eliambulanze fatte atterrare nei pressi. I due anziani sono vivi ma versano in condizioni gravissime. Sono ricoverati al San Camillo e al Gemelli. L’uomo è in stato di arresto.