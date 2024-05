Arrestati con quasi 200 grammi di droga due ragazzi del Circeo

CIRCEO – I Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due persone, un uomo di 25 anni e una donna di 26 entrambi di San Felice Circeo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In una perquisizione personale, veicolare e domiciliare, venivano trovati in possesso di 60 grammi di marijuana, 4 piante di “Cannabis Indica” dell’altezza media di circa 15 cm, 105 grammi di hashish e 10 grammi di cocaina, il tutto posto sotto sequestro. I due sono stati posti ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.