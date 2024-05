Attraversa la Pontina a piedi, travolto da un’auto

LATINA – E’ stato investito da un’auto mentre vagava a piedi in stato confusionale sulla Pontina martedì sera. È successo nella corsia di immissione nella strada a scorrimento veloce tra la complanare e lo svincolo di Borgo Santa Maria, alle porte di Latina. Lo riporta questa mattina il quotidiano Latina Oggi. Nulla ha potuto fare l’automobilista per evitare l’investimento perché il pedone si sarebbe lanciato in strada improvvisamente. Il ferito ricoverato in gravi condizioni non aveva con sé documenti ma sarebbe di nazionalità indiana.