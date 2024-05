Csc, rientrato lo stato di agitazione degli autisti del trasporto pubblico locale di Latina

LATINA – Tavolo di confronto decisivo, questa mattina, presso il Comune di Latina, per far rientrare lo stato di agitazione degli autisti del trasporto pubblico locale rappresentati dalla Faisa Cisal. Alla presenza dei responsabili di Csc Mobilità, il sindaco Celentano e l’assessore ai Trasporti Gianluca Di Cocco hanno assicurato una risposta immediata alle istanze dei lavoratori, garantendo subito l’erogazione dei buoni pasto relativi alla mensilità corrente. E’ stato garantito inoltre l’impegno a portare in Consiglio comunale entro quindici giorni la variazione che consentirà di mettere in Bilancio le somme erogate dalla Regione per poi trasferirle all’azienda. Risposte che hanno indotto i lavoratori ad interrompere lo stato di agitazione, culminato ieri con l’occupazione della Sala Giunta.

