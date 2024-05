FORMIA – E’ stata identificata la donna trovata morta sul ciglio della strada a Formia, sull’Appia e i Carabinieri stanno indagando sulle cause del decesso. Si tratta di Tiziana Petrolati, una donna di 47 anni, nata a Civitavecchia e ospite della comunità Don Bosco, che accoglie rifugiati e persone senza fissa dimora. E’ stato il parroco, don Mariano Salpinone, ad aiutare i carabinieri nell’identificazione della donna. “La vita è fatta di gioie e dolori – ha detto in un video che ha voluto pubblicare sulla pagina Facebook – Portiamo nel cuore Tiziana, da gennaio l’avevano portata da noi da Gaeta. Questa notte purtroppo non è tornata a dormire nella nostra tenda di accoglienza”.

Il corpo era sull’asfalto, in prossimità delle strisce pedonali, ma si tende ad escludere che sia rimasta vittima di un investimento. L’automobilista che l’ha notata a terra e ha chiamato i carabinieri ha assicurato di non averla urtata. Probabile che il decesso sia stato causato da un malore, verificatosi mentre la donna procedeva a piedi lungo la statale.