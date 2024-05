Elezioni europee e vacanze estive, open day a Latina per le carte di identità elettroniche

LATINA – In vista delle consultazioni per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo dell’8 e 9 giugno prossimi, l’Amministrazione comunale ha indetto l’apertura straordinaria degli Uffici Anagrafici con open day dedicati al rilascio delle carte d’identità, che si svolgeranno nel secondo e nel terzo fine settimana del mese di maggio.

Il programma è il seguente.

Sabato 11 e domenica 12 maggio, l’open day avrà luogo presso la sede dell’Anagrafe di corso della Repubblica 116, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 nella giornata di sabato e dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 nella giornata di domenica.

Gli stessi orari di apertura al pubblico saranno garantiti nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 per gli open day organizzati sempre nella sede di corso della Repubblica, civico 116, e presso le sedi distaccate di Latina Scalo e Borgo Sabotino.

“Durante open day – ha precisato l’assessore Francesca Tesone, con delega ai servizi demografici – i cittadini potranno recarsi presso l’Anagrafe per chiedere il rilascio della Carta d’Identità Elettronica senza prenotazione, negli orari prestabiliti e fino ad esaurimento degli slot disponibili. Per l’open day in centro l’ufficio potrà rilasciare, sulla base dei dipendenti disponibili, tenuto conto dei concomitanti e coincidenti adempimenti elettorali del periodo, 55 carte d’identità nella giornata di sabato e 95 nella giornata di domenica. Nel successivo fine settimana gli uffici sono organizzati per rilasciare nell’ufficio di corso della Repubblica 80 Cie sabato e 90 la domenica; nella sede di Latina Scalo 80 il sabato e 90 la domenica; nella sede di Borgo Sabotino 55 il sabato e 60 la domenica”.

Gli uffici emetteranno le Cie nel numero massimo prestabilito in favore degli utenti che all’ingresso avranno ritirato il “numeretto”.

Il servizio Demografico ed Elettorale, su indirizzo dell’Assessorato, fa sapere che il Comune replicherà l’iniziativa dell’open day dedicato alle Carte d’Identità già nel mese di giugno, successivamente alle elezioni europee, in vista delle partenze per le vacanze estive e facilitare i cittadini nelle procedure di rinnovo/rilascio dei necessari documenti di riconoscimento.

“Gli appuntamenti per il rilascio delle carte d’identità si contengono normalmente in 60 giorni dalla prenotazione da parte dell’utente – ha precisato l’assessore Tesone – anche grazie all’attivazione del servizio richieste motivate ‘Cie urgenti’, che alleggerisce i tempi d’attesa. Gli open day in programma vanno nella direzione di agevolare ancora di più l’utenza nelle richieste di rinnovo o prima emissione delle carte d’identità, in periodi particolari come quello dell’esercizio del voto e delle prenotazioni dei viaggi per le vacanze estive”.