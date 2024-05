Evade dai domiciliari, finisce in carcere Carmine Di Silvio

LATINA – La Polizia di Stato di Latina ha dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Latina nei confronti di Carmine Di Sivlio prima ristretto agli arresti domiciliari.

L’uomo, nello scorso mese di dicembre, era stato sottoposto ai arresti domiciliari essendo imputato per il reato di rapina aggravata commessa ai danni di un cinquantenne invalido. Lo scorso 10 maggio, durante i controlli a persone ristrette agli arresti domiciliari o sottoposti a misure alternative alla detenzione, effettuati dalla Squadra volante, l’uomo non era in casa; un’assenza non giustificata e non autorizzata e dunque denunciato per il reato di evasione. Gli investigatori della questura e la procura hanno dunque richiesto al magistrato l’aggravamento della misura cautelare e Di Silvio è finito in carcere.