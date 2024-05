“Il nostro mare sta soffrendo”, a Latina la proiezione del documentario “Eea di plastica”

Sarà presentato in anteprima nazionale a Latina il prossimo venerdì alle ore 18:30 presso il Cinema Corso, il documentario Eea di Plastica, l’offesa al mare di Circe diretto da Alberto Biagio Scalia. “Un’analisi su quello che spesso non si vede perché è nascosto dall’acqua del mare – spiega il regista – ma in un evento organizzato a Latina nel 2019 per la raccolta dei rifiuti nei fondali dei nostri mari ci siamo resi conto che la plastica è praticamente ovunque. Abbiamo trovato bambole, bottigliette, tavolette per wc, pneumatici, veramente di tutto. E’ ora di cambiare e per farlo dobbiamo mettere in pratica tutti qualcosa: le istituzioni, gli enti preposti e i cittadini”, dice il regista Scalia.

ASCOLTA

Oggi in sala De Pasquale in Comune a Latina si è svolta la presentazione della proiezione e il sindaco di Latina Matilde Celentano ha usato nel suo intervento spesso due parole chiave Sensibilizzazione ed educazione: “Non sono due parole a caso perchè il tema ambientale è fondamentale oggi più che mai. Latina ha vinto la bandiera blu, ma è solo un punto di partenza. Questo riconoscimento infatti non significa solo acqua pulita, ma è soprattutto importante l’educazione ambientale e la sensibilizzazione che deve partire dalle scuole. Ecco perchè portiamo avanti da tempo il progetto Ecoschool, a cui hanno aderito 30 di Latina, da lì si parte per lanciare un messaggio chiaro, l’ambiente e soprattutto il nostro mare ha bisogno di aiuto, così come spesso ha ripetuto anche il Ministro Musumeci. Da questo documentario si evince che il mare è pieno di microplastiche e allora quello che noi possiamo fare è concentrarci sulla raccolta differenziata in modo da poter attuare quel virtuoso e importante passaggio dell’economia circolare”.

ASCOLTA CELENTANO

Presenti alla conferenza anche l’assessore alla Marina Gianluca di Cocco, all’ambiente Franco Addonizio e alla scuola Francesca Tesone.

“Quando ho visto per la prima volta questo documentario l’emozione è stata tanta – ha spiegato Di Cocco, il primo a credere nella sua diffusione – Un documento che può e dovrebbe essere visionato non solo dai cittadini, ma anche dagli amministratori e da chi decide sulle politiche del mare. L’obiettivo è cercare soluzioni concrete per il futuro. Per questo ho sposato il progetto con i due colleghi, vogliamo che questo messaggio arrivi ovunque”.

E infatti l’assessore Francesca Tesone ha sottolineato che “Questa proiezione si inserisce in un quadro più ampio per sensibilizzare la comunità e i giovani sull’ambiente. Venerdì parteciperanno anche delegazioni di studenti e poi il documentario verrà presentato nelle scuole con focus sul terrtorio e le soluzioni che è possibile attuare”.

“Nelle nostre iniziative di pulizia di spiagge e strade ci siamo sempre soffermati alla parte visibile e non a quella che sta sotto al mare. Ecco perchè è importante che tutti sappiamo che si può fare qualcosa per migliorare”, ha detto l’assessore Franco Addonizio.

La pulizia del fondale marino è stata realizzata nel 2019 grazie all’associazione Mascarello e al circolo Subacqueo Astrea il cui referente è Maurizio Scalia: “In quella occasione raccogliemmo tantissimi rifiuti e ci siamo subito accorti che la plastica la faceva da padrona e allora abbiamo voluto fare Di più. Questo documentario però è solo una partenza, c’è la volontà che possa diventare qualcosa di più ampio e l’intenzione è quella di tradurlo in tutte le lingue del bacino del Mediterraneo. Vorremmo andare a diffondere il messaggio perché essendo un bacino chiuso il Mediterraneo è uno dei mari più inquinabili, infatti sono state trovate Nanoplastiche anche in cellule vegetali. Questo vuole essere un grido d’allarme per le future generazioni, ma anche un modo per trovare soluzioni”.

E un primo passo in questa direzione è stato fatto perchè il documentario è stato selezionato all’Acquafilm festival di Roma dove è in finale in una sezione specifica.

Alla conferenza erano presenti anche gli ispettori ambientali Abc Filippo Serra e Gioia Manduzzo: “Siamo delle sentinelle, andiamo nelle scuole e tra le strade della città per fare formazione e cultura – hanno spiegato – sanzioniamo anche, come è ovvio, ma il nostro obiettivo è la sensibilizzazione. Soprattutto nelle scuole perchè i più piccoli possono aiutarci molto a diffondere il messaggio della corretta raccolta differenziata”:

Filippo serra ispettore abc: sposiamo le iniziative sostenibile legate al problema plastica. Obiettivo nostro: far si che i materiali utilizzati vado al.riciclo e risuo. Puntare su differenziata.

Gioia manduzzo: molto a cuore formazione sul territorio. Spesso chiamati da enti e associazioni centri estivi sociali lavoro che si va espandendo. 2018 nelle wxuole ecosxhool con certificazione. Entriamo nelle scuole e ci interfacciato con gli studenti anche piccolissimi. Attività di sensibilizzazione.

L’ingresso è libero, ma è necessaria la prenotazione.