Incendio al Palazzo di Vetro a Latina, c’è l’ombra del dolo

LATINA – C’è l’ombra del dolo dietro l’incendio che si è sviluppato ieri all’alba in un condominio al Palazzo di Vetro a Latina, il secondo nel giro di tre mesi. Tante le denunce di degrado da parte dei residenti, esasperati e preoccupati. Le fiamme sarebbero partite da un materasso sistemato da un senza tetto sopra un pianerottolo a cui, dalle primissime informazioni, qualcuno avrebbe dato fuoco. La nube nera che si è sprigionata per le scale ha spaventato i condomini, alcuni dei quali si sono lanciati dalle finestre e sono rimasti feriti. Intossicata una ragazza di 23 anni portata in ospedale a Terracina. Immediato l’intervento di soccorritori e vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per capire l’origine del rogo che sembrerebbe appunto, di origine dolosa.