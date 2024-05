Incidente in bici a Gaeta per le campionesse mondiali di pattinaggio

GAETA – Tre campionesse mondiali di pattinaggio sul ghiaccio hanno avuto un incidente questa mattina a Gaeta lungo la via Flacca mentre erano in bicicletta. Secondo la ricostruzione le tre giovani pattinatrici erano in ritiro con la Nazionale al centro Coni di Formia e durante un allenamento in bicicletta, mentre percorrevano l’arteria in direzione Sperlonga, hanno perso l’equilibrio e sono cadute a terra, probabilmente a causa di un masso sulla strada.

Tanta la paura per le campionesse, tra le prime nel ranking mondiale, che sono state subito soccorse dai sanitari del 118, intervenuti insieme a una pattuglia dei carabinieri di Formia che ha svolto i rilievi. Due di loro sono ancora in osservazione in ospedale.